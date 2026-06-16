Exposition de l’Association Arts en Couleurs Place Foch Pont-l’Évêque samedi 1 août 2026.

Pont-l’Évêque

Exposition de l’Association Arts en Couleurs

Place Foch Marché couvert Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Peintures

Découvrez les talents d’artistes Normands. .

Place Foch Marché couvert Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 6 15 42 09 11

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English : Exposition de l’Association Arts en Couleurs

Paintings

L’événement Exposition de l’Association Arts en Couleurs Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Terre d’Auge Tourisme