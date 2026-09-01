EXPOSITION DE L’ASSOCIATION CIEL, TERRE, MER Palavas-les-Flots
jeudi 17 septembre 2026 · Palavas-les-Flots
Informations pratiques
Palavas-les-Flots
EXPOSITION DE L’ASSOCIATION CIEL, TERRE, MER
1 bis quai Georges Clemenceau Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-17
De 11h à 13h & de 15h à 22h
Exposition de l’association Ciel, terre, mer
porcelaine, bois flotté et peinture
Galerie municipale Courbet
Entrée libre
Infos 04 67 50 42 23 .
1 bis quai Georges Clemenceau Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 42 23
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English : EXPOSITION DE L’ASSOCIATION CIEL, TERRE, MER
From 11 a.m. to 1 p.m. and from 3 p.m. to 10 p.m.
Exhibition by the %BBCiel, terre, mer %BB association
porcelain, driftwood, and paintings
L’événement EXPOSITION DE L’ASSOCIATION CIEL, TERRE, MER Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 ADT34
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