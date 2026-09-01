Informations pratiques

Palavas-les-Flots

EXPOSITION DE L’ASSOCIATION CIEL, TERRE, MER

1 bis quai Georges Clemenceau Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-17

De 11h à 13h & de 15h à 22h

Exposition de l’association Ciel, terre, mer

porcelaine, bois flotté et peinture

Galerie municipale Courbet

Entrée libre

Infos 04 67 50 42 23 .

1 bis quai Georges Clemenceau Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 42 23

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English : EXPOSITION DE L’ASSOCIATION CIEL, TERRE, MER

From 11 a.m. to 1 p.m. and from 3 p.m. to 10 p.m.

Exhibition by the %BBCiel, terre, mer %BB association

porcelain, driftwood, and paintings

L’événement EXPOSITION DE L’ASSOCIATION CIEL, TERRE, MER Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 ADT34