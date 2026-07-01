Exposition de l’association Libre Pinceau Mairie Salle du Conseil Saint-Évarzec

Informations pratiques

Saint-Évarzec

Exposition de l’association Libre Pinceau

Mairie Salle du Conseil 2 Place de la Mairie Saint-Évarzec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 08:30:00

fin : 2026-08-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Organisée par l’association Libre Pinceau.

Tout l’été, l’association Libre Pinceau expose ses peintures à la salle du Conseil de la Mairie.

Paysages, personnages et monuments du pays Fouesnantais à l’aquarelle, l’huile, le pastel et l’acrylique.

Exposition visible aux horaires de la Mairie. .

Mairie Salle du Conseil 2 Place de la Mairie Saint-Évarzec 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 56 28 29

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English :

L’événement Exposition de l’association Libre Pinceau Saint-Évarzec a été mis à jour le 2026-07-03 par OT FOUESNANT LES GLENAN