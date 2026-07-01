Exposition de l’association Libre Pinceau Mairie Salle du Conseil Saint-Évarzec
lundi 13 juillet 2026 · Mairie Salle du Conseil · Saint-Évarzec
Informations pratiques
Saint-Évarzec
Exposition de l’association Libre Pinceau
Mairie Salle du Conseil 2 Place de la Mairie Saint-Évarzec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 08:30:00
fin : 2026-08-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Organisée par l’association Libre Pinceau.
Tout l’été, l’association Libre Pinceau expose ses peintures à la salle du Conseil de la Mairie.
Paysages, personnages et monuments du pays Fouesnantais à l’aquarelle, l’huile, le pastel et l’acrylique.
Exposition visible aux horaires de la Mairie. .
Mairie Salle du Conseil 2 Place de la Mairie Saint-Évarzec 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 56 28 29
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English :
L’événement Exposition de l’association Libre Pinceau Saint-Évarzec a été mis à jour le 2026-07-03 par OT FOUESNANT LES GLENAN