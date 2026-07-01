UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Évarzec

Exposition de l’association Libre Pinceau Mairie Salle du Conseil Saint-Évarzec

lundi 13 juillet 2026 · Mairie Salle du Conseil · Saint-Évarzec

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
Mairie Salle du Conseil
Adresse
2 Place de la Mairie
Ville
29170 Saint-Évarzec
Département
Finistère
Tarif

Saint-Évarzec

Exposition de l’association Libre Pinceau

Mairie Salle du Conseil 2 Place de la Mairie Saint-Évarzec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 08:30:00
fin : 2026-08-22 12:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Organisée par l’association Libre Pinceau.
Tout l’été, l’association Libre Pinceau expose ses peintures à la salle du Conseil de la Mairie.
Paysages, personnages et monuments du pays Fouesnantais à l’aquarelle, l’huile, le pastel et l’acrylique.
Exposition visible aux horaires de la Mairie.   .

Mairie Salle du Conseil 2 Place de la Mairie Saint-Évarzec 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 56 28 29 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition de l’association Libre Pinceau Saint-Évarzec a été mis à jour le 2026-07-03 par OT FOUESNANT LES GLENAN

À voir aussi à Saint-Évarzec (Finistère)