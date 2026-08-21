Exposition de l’atelier Clair Obscur L’Étang Neuf Saint-Connan

Informations pratiques

Saint-Connan

Exposition de l’atelier Clair Obscur

L’Étang Neuf Galerie Livandour Saint-Connan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 14:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-06

L’association du Pôle d’animation et de mémoire de l’Etang Neuf (AGPAMEN) a le plaisir d’accueillir dans sa galerie artistique Livandour l’exposition de tableaux peints par les élèves de l’artiste Jos Van de Ven qui anime l’atelier clair-obscur depuis maintenant plus de douze ans.

Dès son enfance vécue dans le Sud des Pays Bas, Jos a le regard attiré par les œuvres des grands maîtres du XVIIe siècle, Rembrandt, Vermeer, Willem Kalf, tous adeptes de la technique du clair-obscur initiée par le peintre italien Le Caravage…

Bien qu’ayant eu un parcours éclectique, des Marines à la défense des Droits de l’Homme, Jos n’a jamais égaré ses pinceaux et à l’âge de 50 ans il se consacre pleinement à la peinture.

Enrichi par ses rencontres avec Salvador Dali, Cornélis Le Mair ou encore Miguel Arguello, il s’intéresse au mouvement surréaliste tout en apprenant toutes les techniques de peinture des maîtres hollandais.

Il se voit gratifié de nombreux prix, dont la médaille d’argent en 2013, puis la médaille d’or en 2014, toutes deux décernées par la Société des artistes français au Grand Palais de Paris. Tout en résidant en Bretagne, il expose en Europe et se fait connaître également aux Etats Unis, en Chine et en Russie.

Jos a le goût d’enseigner et de transmettre. Respectant l’univers artistique de chacun de ses élèves, il les accompagne de ses conseils : sur la précision du geste, sur l’observation du modèle, l’harmonie des couleurs et enfin sur la naissance de la lumière qui dans le tableau va sublimer le sujet.

Les élèves de Jos ne sont pas des débutants à la base. Ils pratiquent souvent déjà la peinture à l’huile ou acrylique… mais ont tous le désir de progresser dans ce tissage des ombres et des lumières jusqu’à ce que leur tableau se pare d’une lueur incomparable …

Org. Pôle de l’Etang Neuf .

L’Étang Neuf Galerie Livandour Saint-Connan 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 47 17 66

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L’événement Exposition de l’atelier Clair Obscur Saint-Connan a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du Kreiz Breizh