Visite guidée au Musée de la Résistance en Argoat Musée de la Résistance en Argoat Saint-Connan
jeudi 27 août 2026 · Musée de la Résistance en Argoat · Saint-Connan
Informations pratiques
Saint-Connan
Visite guidée au Musée de la Résistance en Argoat
Musée de la Résistance en Argoat Lieu-dit L’Étang Neuf Saint-Connan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 14:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Venez découvrir le Musée de la Résistance en Argoat lors de nos visites guidées !
Accompagné d’un guide, laissez-vous porter par des récits poignants et des anecdotes qui donnent vie à cette période marquante.
Une expérience immersive à partager en famille ou entre amis, pour comprendre, ressentir… et ne jamais oublier.
Org. Musée de la Résistance en Argoat .
Musée de la Résistance en Argoat Lieu-dit L’Étang Neuf Saint-Connan 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 47 17 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite guidée au Musée de la Résistance en Argoat Saint-Connan a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
À voir aussi à Saint-Connan (Côtes-d'Armor)
- Visite guidée au Musée de la Résistance en Argoat Musée de la Résistance en Argoat Saint-Connan 4 août 2026
- Visite guidée au Musée de la Résistance en Argoat Musée de la Résistance en Argoat Saint-Connan 6 août 2026
- Atelier Eau, nature et couleurs animé par Anne-Claire Despretz Atelier de peinture André Sallé Saint-Connan 12 août 2026
- Visite guidée au Musée de la Résistance en Argoat Musée de la Résistance en Argoat Saint-Connan 20 août 2026
- Visite guidée au Musée de la Résistance en Argoat Musée de la Résistance en Argoat Saint-Connan 25 août 2026