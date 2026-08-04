Visite guidée au Musée de la Résistance en Argoat Musée de la Résistance en Argoat Saint-Connan

mardi 4 août 2026 · Musée de la Résistance en Argoat · Saint-Connan

Informations pratiques

Saint-Connan

Visite guidée au Musée de la Résistance en Argoat

Musée de la Résistance en Argoat Lieu-dit L’Étang Neuf Saint-Connan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 11:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Venez découvrir le Musée de la Résistance en Argoat lors de nos visites guidées !

Accompagné d’un guide, laissez-vous porter par des récits poignants et des anecdotes qui donnent vie à cette période marquante.

Une expérience immersive à partager en famille ou entre amis, pour comprendre, ressentir… et ne jamais oublier.

Org. Musée de la Résistance en Argoat .

Musée de la Résistance en Argoat Lieu-dit L’Étang Neuf Saint-Connan 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 47 17 66

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English :

L’événement Visite guidée au Musée de la Résistance en Argoat Saint-Connan a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme du Kreiz Breizh