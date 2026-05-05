Exposition de l’Atelier des Arts de la Terre Rue Charles Mathurin Saint-Pair-sur-Mer

Saint-Pair-sur-Mer

Exposition de l’Atelier des Arts de la Terre

Rue Charles Mathurin Chapelle Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-05-16

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-16

L’écho des Maîtres

L’Écho des Maîtres. Et si les chefs-d’œuvre de la peinture sortaient de leur cadre ? L’association Atelier des Arts de la terre vous invite à une expérience immersive où la sculpture dialogue avec l’histoire de l’art. Le Concept De la 2D à la 3D Pour cette édition, nos sculpteurs et sculptrices ont relevé un défi interpréter des toiles célèbres pour leur donner corps dans l’espace. Ce n’est pas une simple copie, mais une traduction volumétrique. Découvrez comment les œuvres de Suzanne Valadon, Bernard Buffet, Egon Schiele et bien d’autres métamorphosées. Circulez autour des œuvres pour découvrir ce que les peintres n’avaient pas pu peindre.

Tous les jours de 14h à 19h .

Rue Charles Mathurin Chapelle Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 70 60 41 officeculturel@saintpairsurmer.fr

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English : Exposition de l’Atelier des Arts de la Terre

L’événement Exposition de l’Atelier des Arts de la Terre Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Granville Terre et Mer