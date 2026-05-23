Exposition de l’Atelier KAP Rue de Saint-Jacques Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët

Exposition de l’Atelier KAP

Rue de Saint-Jacques La Chapelle St Jacques Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

L’Association Atelier de peinture et dessin KAP organise une exposition de peinture, huiles, acryliques, pastels sur une thématique Les fonds marins .

Rue de Saint-Jacques La Chapelle St Jacques Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 43 24 86 86

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English :

L’événement Exposition de l’Atelier KAP Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-05-23 par OT QUIMPERLE LES RIAS