Exposition de l’Atelier KAP Rue de Saint-Jacques Clohars-Carnoët
Exposition de l’Atelier KAP Rue de Saint-Jacques Clohars-Carnoët samedi 6 juin 2026.
Clohars-Carnoët
Exposition de l’Atelier KAP
Rue de Saint-Jacques La Chapelle St Jacques Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
L’Association Atelier de peinture et dessin KAP organise une exposition de peinture, huiles, acryliques, pastels sur une thématique Les fonds marins .
Rue de Saint-Jacques La Chapelle St Jacques Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 43 24 86 86
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English :
L’événement Exposition de l’Atelier KAP Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-05-23 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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