Andrest

Exposition de Legos

Espace Jean Moulin ANDREST Andrest Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 09:00:00

fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Petits et grands passionnés de construction sont invités à découvrir l’univers fascinant des briques LEGO® à la médiathèque d’Andrest. Cette exposition met à l’honneur la créativité, l’imagination et le talent des bâtisseurs à travers des réalisations originales qui émerveilleront toute la famille.

Une sortie ludique et familiale à partager tout au long de l’été.

Heures d’ouverture de la médiathèque

Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Le samedi de 9h à 12h .

Espace Jean Moulin ANDREST Andrest 65390 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 64 15 17 58 pierregamarra@adour-madiran.fr

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English :

Construction enthusiasts of all ages are invited to discover the fascinating world of LEGO® bricks at the Andrest Media Center. This exhibition showcases the creativity, imagination, and talent of builders through original creations that will delight the whole family.

A fun, family-friendly outing to enjoy together all summer long.

L’événement Exposition de Legos Andrest a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65