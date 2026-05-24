Exposition De l’inspiration à l’expression par Martine Lebon Le Villare Villers-sur-Mer
Exposition De l’inspiration à l’expression par Martine Lebon Le Villare Villers-sur-Mer mardi 28 juillet 2026.
Villers-sur-Mer
Exposition De l’inspiration à l’expression par Martine Lebon
Le Villare 26 Rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-28 14:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Exposition consacrée à Martine Lebon, qui retrace le parcours d’une artiste aux multiples facettes. Cette rétrospective met en lumière son évolution artistique et les différents styles qu’elle a explorés au fil des années. Les oeuvres anciennes et récentes dialoguent, révélant son cheminement.
Exposition consacrée à Martine Lebon, qui retrace le parcours d’une artiste aux multiples facettes. Cette rétrospective met en lumière son évolution artistique et les différents styles qu’elle a explorés au fil des années. Les oeuvres anciennes et récentes dialoguent, révélant son cheminement, ses influences et ses expérimentations. L’exposition offre une plongée dans son univers, entre maîtrise technique et recherche créative. Un rendez-vous unique pour apprécier la richesse et la cohérence de son parcours artistique. .
Le Villare 26 Rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 51 65
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English : Exposition De l’inspiration à l’expression par Martine Lebon
An exhibition devoted to Martine Lebon, tracing the career of a multi-faceted artist. This retrospective highlights her artistic development and the different styles she has explored over the years. Older and more recent works are displayed in dialogue, revealing her path.
L’événement Exposition De l’inspiration à l’expression par Martine Lebon Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-24 par OT SPL Deauville
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