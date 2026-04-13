Balade nature « Traversée des falaises des Vaches noires », Devant Villers-sur-Mer Tourisme, Villers-sur-Mer

Balade nature « Traversée des falaises des Vaches noires » 11 juillet – 24 août Devant Villers-sur-Mer Tourisme Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T14:00:00+02:00 – 2026-07-11T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-24T15:00:00+02:00 – 2026-08-24T19:00:00+02:00

De Villers-sur-Mer à Houlgate (6 km / 4h), empruntez la plage et découvrez le panorama des falaises des Vaches noires, paysage unique sur le littoral français, qui témoigne d’une époque de l’histoire de la Terre : le Jurassique. Formée par l’accumulation de sédiments déposés par la mer tropicale qui couvrait alors la Normandie, on y trouve aujourd’hui des fossiles d’ammonites, d’oursins, de nautiles mais aussi de plésiosaures, d’Ichthyosaures… Une découverte géologique lors d’un périple insolite avec initiation à la collecte de fossiles, proposée par le musée du Paléospace.

Arrivée à Houlgate : pour revenir sur Villers-sur-Mer, possibilité de prendre un bus (Bus Nomad, ligne 111) ou le TER qui permet de passer de stations en stations de Dives/Cabourg à Deauville/Trouville (non inclus dans le tarif de la visite).

Prévoir une tenue adaptée à la météo et des chaussures de marche.

(6km/4h) – Niveau 2

Devant Villers-sur-Mer Tourisme Devant Villers-sur-Mer TourismePlace Jean MermozVILLERS-SUR-MER Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.paleospace-villers.fr/billetterie/ »}]

De Villers-sur-Mer à Houlgate (6 km / 4h), empruntez la plage et découvrez le panorama des falaises des Vaches noires, paysage unique sur le littoral français, qui témoigne d’une époque de l’histo…