La saison théâtrale Greenwashing comedy club Salle de cinéma du casino Villers-sur-Mer

La saison théâtrale Greenwashing comedy club

Salle de cinéma du casino Place du Lieutenant Fernand Fanneau Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

La saison théâtrale de Villers-sur-Mer, qui donne rendez-vous chaque mois avec le plaisir du spectacle vivant, présente le Greenwashing Comedy Club.

Une soirée où le rire devient un véritable moteur d’engagement.

Face à l’urgence climatique, à l’éco-anxiété et à nos propres contradictions, des humoristes de la nouvelle scène montent sur scène pour aborder ces sujets avec intelligence, autodérision et sans moralisme. Un spectacle de stand-up engagé, accessible à tous, qui fait réfléchir autant qu’il fait rire, et qui prouve qu’on peut parler de transition écologique… avec légèreté et humour. .

Salle de cinéma du casino Place du Lieutenant Fernand Fanneau Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

English : La saison théâtrale Greenwashing comedy club

Faced with the climate emergency, eco-anxiety and our own contradictions, comedians from the new scene tackle these subjects with intelligence, self-mockery and without moralism. A committed stand-up show, accessible to all, that makes you think as much as it makes you laugh.

L’événement La saison théâtrale Greenwashing comedy club Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-21 par OT SPL Deauville