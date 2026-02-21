Fête de la musique Villers-sur-Mer

Fête de la musique

Amphithéâtre Perdrisot Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Course de dinosaures délirante, inauguration du dinosaure de verdure emblématique de Villers-sur-Mer et pique-nique géant sur la plage pour partager un moment de convivialité en musique.

La fête de la musique à Villers-sur-Mer est bien plus qu’une simple célébration musicale, c’est une expérience unique et festive pour tous les âges. Soleil, musique entraînante, ambiance festive et conviviale.

Au programme de cette année

– Course des dinosaures un moment totalement déjanté où la préhistoire sprinte en musique

– Inauguration officielle du dinosaure de verdure emblématique de la ville

– Pique-nique géant un grand banquet musical face à la mer .

Amphithéâtre Perdrisot Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

English : Fête de la musique

A crazy dinosaur race, the inauguration of Villers-sur-Mer’s emblematic green dinosaur and a giant picnic on the beach to share a moment of conviviality and music.

