Exposition Arrêt sur Lumière (peinture et sculpture) Le Villare Villers-sur-Mer

Villers-sur-Mer

Exposition Arrêt sur Lumière (peinture et sculpture)

Le Villare 26 rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-04 14:00:00

fin : 2026-06-16 18:00:00

Date(s) :

2026-06-04

À travers des scènes du quotidien entre Paris et les bords de mer, Jacky Pouillon saisit des instants suspendus, révélant avec délicatesse l’intimité des personnages et la lumière des lieux. Ses oeuvres dialoguent avec les sculptures d’Alain Caillavet, dans un jeu sensible de matières et d’émotions.

Cette exposition réunit deux artistes aux univers complémentaires Jacky Pouillon, peintre au réalisme empreint de lyrisme, et Alain Caillavet, sculpteur explorant figures animales et formes abstraites.

À travers des scènes du quotidien, entre Paris et les bords de mer, Jacky Pouillon saisit des instants suspendus, révélant avec délicatesse l’intimité des personnages et la lumière des lieux. Ses oeuvres dialoguent naturellement avec les sculptures d’Alain Caillavet, dans un jeu sensible de matières, de formes et d’émotions. Peintures et sculptures composent ainsi un ensemble harmonieux et poétique, propice à la contemplation.

Ouvert tous les jours. .

Le Villare 26 rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 51 65

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English : Exposition Arrêt sur Lumière (peinture et sculpture)

Through scenes of everyday life between Paris and the seaside, Jacky Pouillon captures suspended moments, delicately revealing the intimacy of characters and the light of places. His works interact with Alain Caillavet’s sculptures in a sensitive interplay of materials and emotions.

L’événement Exposition Arrêt sur Lumière (peinture et sculpture) Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-03 par OT SPL Deauville