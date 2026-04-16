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Exposition de Lys B Rue du château Saint-Jean-de-Côle

Exposition de Lys B Rue du château Saint-Jean-de-Côle lundi 13 juillet 2026.

Lieu : Rue du château

Adresse : Office de tourisme

Ville : 24800 Saint-Jean-de-Côle

Département : Dordogne

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Jean-de-Côle

Exposition de Lys B

Rue du château Office de tourisme Saint-Jean-de-Côle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-19 18:30:00

Date(s) :
2026-07-13

Peinture acrylique, mixte, de style abstrait   .

Rue du château Office de tourisme Saint-Jean-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 14 15 

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English : Exposition de Lys B

L’événement Exposition de Lys B Saint-Jean-de-Côle a été mis à jour le 2026-04-16 par Isle-Auvézère

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