Exposition de Virginie Amir Tahmasseb Rue du Château Saint-Jean-de-Côle
Exposition de Virginie Amir Tahmasseb Rue du Château Saint-Jean-de-Côle lundi 20 juillet 2026.
Saint-Jean-de-Côle
Exposition de Virginie Amir Tahmasseb
Rue du Château Office de Tourisme Saint-Jean-de-Côle Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-31 18:30:00
Date(s) :
2026-07-20
Peinture pastel .
Rue du Château Office de Tourisme Saint-Jean-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 14 15
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English : Exposition de Virginie Amir Tahmasseb
L’événement Exposition de Virginie Amir Tahmasseb Saint-Jean-de-Côle a été mis à jour le 2026-04-16 par Isle-Auvézère
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