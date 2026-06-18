Beauvoisin

Exposition de Maguy Gaudefroy & Sébastien Cartron

Eglise Beauvoisin Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 14:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-03

L’église de Beauvoisin accueille une exposition en duo avec les peintures de Maguy Gaudefroy & les sculptures de Sébastien Cartron.

Vernissage lundi 6 juillet à 18h.

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Eglise Beauvoisin 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 02 71 mairiebeauvoisin@gmail.com

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English :

The Church of Beauvoisin is hosting a two-artist exhibition featuring paintings by Maguy Gaudefroy and sculptures by Sébastien Cartron.

Opening reception on Monday, July 6, at 6 p.m.

L’événement Exposition de Maguy Gaudefroy & Sébastien Cartron Beauvoisin a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale