Exposition de Maguy Gaudefroy & Sébastien Cartron Beauvoisin
Exposition de Maguy Gaudefroy & Sébastien Cartron Beauvoisin vendredi 3 juillet 2026.
Beauvoisin
Exposition de Maguy Gaudefroy & Sébastien Cartron
Eglise Beauvoisin Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 14:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-03
L’église de Beauvoisin accueille une exposition en duo avec les peintures de Maguy Gaudefroy & les sculptures de Sébastien Cartron.
Vernissage lundi 6 juillet à 18h.
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Eglise Beauvoisin 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 02 71 mairiebeauvoisin@gmail.com
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English :
The Church of Beauvoisin is hosting a two-artist exhibition featuring paintings by Maguy Gaudefroy and sculptures by Sébastien Cartron.
Opening reception on Monday, July 6, at 6 p.m.
L’événement Exposition de Maguy Gaudefroy & Sébastien Cartron Beauvoisin a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale