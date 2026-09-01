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Exposition de Maïté PINTO Bidaiaren oihartzunak Echos de voyage Joaniskobaita Ustaritz

mardi 15 septembre 2026 · Joaniskobaita · Ustaritz

Exposition de Maïté PINTO Bidaiaren oihartzunak Echos de voyage Joaniskobaita Ustaritz

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Joaniskobaita
Adresse
1 Place de la Croix du Bourg
Ville
64480 Ustaritz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Ustaritz

Exposition de Maïté PINTO Bidaiaren oihartzunak Echos de voyage

Joaniskobaita 1 Place de la Croix du Bourg Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 17:00:00
fin : 2026-09-15 20:00:00

Date(s) :
2026-09-15

L’artiste de Bilbao expose une serie de gravures sur cuivre réalisée à la suite d’un séjour au Japon à l’été 2024 et conçue comme un carnet de voyage.
Horaires minimaux le mardi de 17h à 20h, le mercredi de 9h à 16h, le jeudi de 15h à 18h ou sur rendez vous.   .

Joaniskobaita 1 Place de la Croix du Bourg Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 98 00 24  ttok@ttok.eus

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English : Exposition de Maïté PINTO Bidaiaren oihartzunak Echos de voyage

L’événement Exposition de Maïté PINTO Bidaiaren oihartzunak Echos de voyage Ustaritz a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Pays Basque

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