Exposition de Maïté PINTO Bidaiaren oihartzunak Echos de voyage Joaniskobaita Ustaritz

Informations pratiques

Ustaritz

Exposition de Maïté PINTO Bidaiaren oihartzunak Echos de voyage

Joaniskobaita 1 Place de la Croix du Bourg Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 17:00:00

fin : 2026-09-22 20:00:00

Date(s) :

2026-09-22

L’artiste de Bilbao expose une serie de gravures sur cuivre réalisée à la suite d’un séjour au Japon à l’été 2024 et conçue comme un carnet de voyage.

Horaires minimaux le mardi de 17h à 20h, le mercredi de 9h à 16h, le jeudi de 15h à 18h ou sur rendez vous. .

Joaniskobaita 1 Place de la Croix du Bourg Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 98 00 24 ttok@ttok.eus

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English : Exposition de Maïté PINTO Bidaiaren oihartzunak Echos de voyage

L’événement Exposition de Maïté PINTO Bidaiaren oihartzunak Echos de voyage Ustaritz a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Pays Basque