Exposition de Maité PINTO Bidaiaren oihartzunak Echos de voyage Joaniskobaita Ustaritz
mercredi 7 octobre 2026 · Joaniskobaita · Ustaritz
Informations pratiques
Ustaritz
Exposition de Maité PINTO Bidaiaren oihartzunak Echos de voyage
Joaniskobaita 1 Place de la Croix du Bourg Ustaritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 09:00:00
fin : 2026-10-07 16:00:00
Date(s) :
2026-10-07
L’artiste de Bilbao expose une serie de gravures sur cuivre réalisée à la suite d’un séjour au Japon à l’été 2024 et conçue comme un carnet de voyage.
Horaires minimaux le mardi de 17h à 20h, le mercredi de 9h à 16h, le jeudi de 15h à 18h ou sur rendez vous. .
Joaniskobaita 1 Place de la Croix du Bourg Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 98 00 24 ttok@ttok.eus
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English : Exposition de Maité PINTO Bidaiaren oihartzunak Echos de voyage
L’événement Exposition de Maité PINTO Bidaiaren oihartzunak Echos de voyage Ustaritz a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Pays Basque
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