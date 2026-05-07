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Exposition de Marion Caballé Le Clapier

Exposition de Marion Caballé Le Clapier

Exposition de Marion Caballé Le Clapier vendredi 19 juin 2026.

Ville : 12540 Le Clapier

Département : Aveyron

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Le Clapier

Exposition de Marion Caballé

Le Clapier Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-19
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-19

Aquarelles
Exposition à la salle communale.
Vernissage le vendredi 19 à 18h30   .

Le Clapier 12540 Aveyron Occitanie +33 6 48 31 95 55 

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English :

L’événement Exposition de Marion Caballé Le Clapier a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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