Exposition de Michel Libolt Musée campagnard de Fillières Fillières

Informations pratiques

Fillières

Exposition de Michel Libolt

Musée campagnard de Fillières 45 Grande Rue Fillières Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-02 14:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02 2026-08-15

Exposition des tableaux de Michel Libolt, mosaïste amateur, au musée campagnard de Fillières.Tout public

0 .

Musée campagnard de Fillières 45 Grande Rue Fillières 54560 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 25 00 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition of paintings by Michel Libolt, an amateur mosaic artist, at the Fillières Country Museum.

L’événement Exposition de Michel Libolt Fillières a été mis à jour le 2026-07-27 par OFFICE DE TOURISME DU GRAND LONGWY