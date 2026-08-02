Exposition de Michel Libolt Musée campagnard de Fillières Fillières
dimanche 2 août 2026 · Musée campagnard de Fillières · Fillières
Informations pratiques
Fillières
Exposition de Michel Libolt
Musée campagnard de Fillières 45 Grande Rue Fillières Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-02 14:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02 2026-08-15
Exposition des tableaux de Michel Libolt, mosaïste amateur, au musée campagnard de Fillières.Tout public
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Musée campagnard de Fillières 45 Grande Rue Fillières 54560 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 25 00 72
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English :
Exhibition of paintings by Michel Libolt, an amateur mosaic artist, at the Fillières Country Museum.
L’événement Exposition de Michel Libolt Fillières a été mis à jour le 2026-07-27 par OFFICE DE TOURISME DU GRAND LONGWY