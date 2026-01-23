Exposition de miniatures, matériels agricoles, travaux publics, forestiers, animaux et marché de producteurs

Au Gymnase Lapte Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-08 19:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Au programme Exposition de miniatures, matériels agricoles travaux publics & animaux. Marché de producteurs locaux.

.

Au Gymnase Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 25 08 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the program: Exhibition of miniatures, farm equipment, public works & animals. Local producers’ market.

L’événement Exposition de miniatures, matériels agricoles, travaux publics, forestiers, animaux et marché de producteurs Lapte a été mis à jour le 2026-01-23 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire