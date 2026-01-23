Exposition de miniatures, matériels agricoles, travaux publics, forestiers, animaux et marché de producteurs Lapte
Exposition de miniatures, matériels agricoles, travaux publics, forestiers, animaux et marché de producteurs Lapte samedi 7 mars 2026.
Au Gymnase Lapte Haute-Loire
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-08 19:00:00
2026-03-07
Au programme Exposition de miniatures, matériels agricoles travaux publics & animaux. Marché de producteurs locaux.
Au Gymnase Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 25 08 61
English :
On the program: Exhibition of miniatures, farm equipment, public works & animals. Local producers’ market.
L’événement Exposition de miniatures, matériels agricoles, travaux publics, forestiers, animaux et marché de producteurs Lapte a été mis à jour le 2026-01-23 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire