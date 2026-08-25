AGENDA · Sainte-Mère-Église
Exposition de miniatures Sainte-Mère-Église
samedi 5 septembre 2026 · Sainte-Mère-Église
Informations pratiques
Sainte-Mère-Église
Exposition de miniatures
Salle des fêtes Sainte-Mère-Église Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 19:00:00
Date(s) :
2026-09-05 2026-09-06
Maquettes, dioramas, figurines 1/6, playmobil, cobi… Tombola et jeu de piste pour les enfants. Buvette sur place. .
Salle des fêtes Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 6 87 92 75 32
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English : Exposition de miniatures
L’événement Exposition de miniatures Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Baie du Cotentin
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