Informations pratiques

Sainte-Mère-Église

Exposition de miniatures

Salle des fêtes Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 19:00:00

Date(s) :

2026-09-05 2026-09-06

Maquettes, dioramas, figurines 1/6, playmobil, cobi… Tombola et jeu de piste pour les enfants. Buvette sur place. .

Salle des fêtes Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 6 87 92 75 32

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English : Exposition de miniatures

L’événement Exposition de miniatures Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Baie du Cotentin