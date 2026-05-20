Parcoul-Chenaud

Exposition de Pastels

Parcoul-Chenaud Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 14:00:00

fin : 2026-06-24 18:00:00

Date(s) :

2026-06-01

Exposition de Pastels Entre figuratif et Hyper-Réalisme. Oeuvres de Jean-Pierre Laplace.

Vernissage le samedi 06 juin à 11h30.

Exposition ouverte tous les jours de 14h à 18h, sauf le lundi.

Exposition de Pastels Entre figuratif et Hyper-Réalisme. Oeuvres de Jean-Pierre Laplace.

Vernissage le samedi 06 juin à 11h30.

Exposition ouverte tous les jours de 14h à 18h, sauf le lundi. .

Parcoul-Chenaud 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 30 29

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English : Exposition de Pastels

Pastel exhibition Between figurative and Hyper-Realism. Works by Jean-Pierre Laplace.

Opening on Saturday June 06 at 11:30 am.

Exhibition open daily from 2pm to 6pm, except Mondays.

L’événement Exposition de Pastels Parcoul-Chenaud a été mis à jour le 2026-05-20 par Val de Dronne