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Exposition de Pastels Parcoul-Chenaud

Exposition de Pastels Parcoul-Chenaud

Exposition de Pastels Parcoul-Chenaud lundi 1 juin 2026.

Ville : 24410 Parcoul-Chenaud

Département : Dordogne

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Parcoul-Chenaud

Exposition de Pastels

Parcoul-Chenaud Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 14:00:00
fin : 2026-06-24 18:00:00

Date(s) :
2026-06-01

Exposition de Pastels Entre figuratif et Hyper-Réalisme. Oeuvres de Jean-Pierre Laplace.
Vernissage le samedi 06 juin à 11h30.
Exposition ouverte tous les jours de 14h à 18h, sauf le lundi.
Exposition de Pastels Entre figuratif et Hyper-Réalisme. Oeuvres de Jean-Pierre Laplace.
Vernissage le samedi 06 juin à 11h30.
Exposition ouverte tous les jours de 14h à 18h, sauf le lundi.   .

Parcoul-Chenaud 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 30 29 

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English : Exposition de Pastels

Pastel exhibition Between figurative and Hyper-Realism. Works by Jean-Pierre Laplace.
Opening on Saturday June 06 at 11:30 am.
Exhibition open daily from 2pm to 6pm, except Mondays.

L’événement Exposition de Pastels Parcoul-Chenaud a été mis à jour le 2026-05-20 par Val de Dronne

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