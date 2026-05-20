Exposition de Pastels Parcoul-Chenaud
Exposition de Pastels Parcoul-Chenaud lundi 1 juin 2026.
Parcoul-Chenaud
Exposition de Pastels
Parcoul-Chenaud Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 14:00:00
fin : 2026-06-24 18:00:00
Date(s) :
2026-06-01
Exposition de Pastels Entre figuratif et Hyper-Réalisme. Oeuvres de Jean-Pierre Laplace.
Vernissage le samedi 06 juin à 11h30.
Exposition ouverte tous les jours de 14h à 18h, sauf le lundi.
Exposition de Pastels Entre figuratif et Hyper-Réalisme. Oeuvres de Jean-Pierre Laplace.
Vernissage le samedi 06 juin à 11h30.
Exposition ouverte tous les jours de 14h à 18h, sauf le lundi. .
Parcoul-Chenaud 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 30 29
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English : Exposition de Pastels
Pastel exhibition Between figurative and Hyper-Realism. Works by Jean-Pierre Laplace.
Opening on Saturday June 06 at 11:30 am.
Exhibition open daily from 2pm to 6pm, except Mondays.
L’événement Exposition de Pastels Parcoul-Chenaud a été mis à jour le 2026-05-20 par Val de Dronne
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