Fête locale à Chenaud Parcoul-Chenaud
Fête locale à Chenaud Parcoul-Chenaud samedi 4 juillet 2026.
Parcoul-Chenaud
Fête locale à Chenaud
Parcoul-Chenaud Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Fête locale le samedi 04 juillet.
Animations, samedi soir repas moules frites sans réservation. Tarif 16 €(repas enfant à 8 €) et grand feu d’artifice à 23h.
Renseignements 06 88 66 35 75
Fête locale le samedi 04 juillet.
Animations, samedi soir repas moules frites sans réservation.Tarif 16 € (repas enfant à 8 €) et grand feu d’artifice à 23h.
Renseignements 06 88 66 35 75 .
Parcoul-Chenaud 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 66 35 75
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English : Fête locale à Chenaud
Local festival on Saturday 05 and Sunday 06 July.
Saturday evening entertainment: mussels and French fries and fireworks. During the 2 days, flea market, merry-go-rounds?
Information: 06 88 66 35 75
L’événement Fête locale à Chenaud Parcoul-Chenaud a été mis à jour le 2026-05-07 par Val de Dronne
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