Parcoul-Chenaud

Fête locale à Chenaud

Parcoul-Chenaud Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Fête locale le samedi 04 juillet.

Animations, samedi soir repas moules frites sans réservation. Tarif 16 €(repas enfant à 8 €) et grand feu d’artifice à 23h.

Renseignements 06 88 66 35 75

Fête locale le samedi 04 juillet.

Animations, samedi soir repas moules frites sans réservation.Tarif 16 € (repas enfant à 8 €) et grand feu d’artifice à 23h.

Renseignements 06 88 66 35 75 .

Parcoul-Chenaud 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 66 35 75

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English : Fête locale à Chenaud

Local festival on Saturday 05 and Sunday 06 July.

Saturday evening entertainment: mussels and French fries and fireworks. During the 2 days, flea market, merry-go-rounds?

Information: 06 88 66 35 75

L’événement Fête locale à Chenaud Parcoul-Chenaud a été mis à jour le 2026-05-07 par Val de Dronne