Exposition de peinture Cévrik Dussaud Galerie les Cimaises Saint-Trojan-les-Bains

Exposition de peinture Cévrik Dussaud
Galerie les Cimaises 86 rue de la République Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime
Début : 2026-06-22
fin : 2026-07-06
2026-06-22
Exposition de peinture du 22 juin au 6 juillet, galerie les Cimaises à Saint-Trojan-les-Bains.
Galerie les Cimaises 86 rue de la République Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30 communication2@saint-trojan-les-bains.fr
English : Cévrik Dussaud painting exhibition
Painting exhibition from June 22 to July 6, Galerie les Cimaises, Saint-Trojan-les-Bains.
