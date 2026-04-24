Exposition de peinture d’Annie Malarme Salle d’exposition Les Moutiers-en-Retz

Les Moutiers-en-Retz

Exposition de peinture d’Annie Malarme

Salle d’exposition 13 place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 15:00:00

fin : 2026-08-12 19:00:00

Date(s) :

2026-08-10 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16

Aux Moutiers-en-Retz, cette exposition invite à découvrir l’univers d’Annie Malarme, où la mer, les paysages et les émotions se transforment en peintures et sculptures empreintes de sensibilité et de mouvement.

Une pratique artistique nourrie par la lumière et les éléments

Annie Malarme vit et travaille à La Bernerie-en-Retz, face à la mer, un environnement qui nourrit profondément sa création. Artiste pluridisciplinaire, elle explore aussi bien la peinture que la sculpture en argile cuite, en s’inspirant des variations de la lumière, des tempêtes, des éléments naturels, mais aussi des architectures, des perspectives et des émotions humaines ou animales. Son travail s’ancre dans une observation sensible du monde, où chaque œuvre devient le reflet d’un lieu, d’une sensation ou d’un souvenir.

Un parcours entre transmission, création et exploration du monde

Fondatrice de l’Atelier-AM.Art depuis 2019, dédié aux pratiques artistiques (dessin, peinture, modelage), Annie Malarme développe une démarche artistique riche et ouverte. Ses œuvres évoquent des espaces vécus ou traversés, du pays de Retz jusqu’au Japon ou à Taïwan, transformant chaque souvenir en expérience picturale. Son parcours est également marqué par une solide expérience dans l’enseignement des arts appliqués, notamment auprès des BMA et lors de plusieurs années à La Réunion, ainsi que par une formation aux Beaux-Arts de Rennes et un Master 2 en création multimédia artistique et culturelle. Ses expositions, régulières dans la région de Pornic et en Loire-Atlantique, témoignent d’une recherche constante d’équilibre entre matière, lumière et émotion.

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Salle d’exposition 13 place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 72 05 accueil@mairie-lesmoutiersenretz.fr

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English :

In Moutiers-en-Retz, this exhibition invites visitors to discover the world of Annie Malarme, where the sea, landscapes and emotions are transformed into paintings and sculptures imbued with sensitivity and movement.

L’événement Exposition de peinture d’Annie Malarme Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-04-22 par I_OT Pornic