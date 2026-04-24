Exposition de peinture de Bernard Malherbe Salle d’exposition Les Moutiers-en-Retz

Les Moutiers-en-Retz

Exposition de peinture de Bernard Malherbe

Salle d’exposition 13 place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 15:00:00

fin : 2026-08-04 19:00:00

Date(s) :

2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09

Aux Moutiers-en-Retz, cette exposition dévoile l’univers de Bernard Malherbe, où les paysages marins et côtiers de la côte de Jade sont sublimés par une peinture acrylique empreinte de sensibilité et de souvenirs.

Une passion tardive devenue essentielle

Bernard Malherbe découvre la peinture il y a une dizaine d’années, au moment de son passage à la retraite, transformant rapidement cette pratique en véritable passion. Autodidacte, il s’oriente vers la peinture acrylique, appréciée pour la diversité de ses techniques et de ses rendus. Cette liberté d’expression lui permet de développer un langage pictural personnel, centré sur la recherche d’authenticité et de justesse dans la représentation des paysages.

La côte de Jade comme source d’inspiration

Son inspiration trouve ses racines dans les paysages marins et côtiers de la côte de Jade, qu’il fréquente depuis l’enfance. Aujourd’hui résident à l’année à Pornic, il poursuit ce lien intime avec le littoral en cherchant à retranscrire la douceur, les lumières et les atmosphères qui lui sont familières. Ses œuvres témoignent ainsi d’une profonde attache à ces paysages, entre mémoire personnelle et contemplation du réel.

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Salle d’exposition 13 place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 72 05 accueil@mairie-lesmoutiersenretz.fr

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English :

In Moutiers-en-Retz, this exhibition unveils the world of Bernard Malherbe, where the seascapes and coastal landscapes of the Jade coast are sublimated by acrylic paintings imbued with sensitivity and memories.

L’événement Exposition de peinture de Bernard Malherbe Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-04-22 par I_OT Pornic