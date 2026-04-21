Exposition de peinture de René Esposito Saint-Germain-Beaupré
Exposition de peinture de René Esposito Saint-Germain-Beaupré samedi 11 juillet 2026.
Saint-Germain-Beaupré
Exposition de peinture de René Esposito
Saint-Germain-Beaupré Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00
Date(s) :
2026-07-11
René ESPOSITO, peintre contemporain figuratif (coloriste), vit en Creuse depuis 1981 à la Maisonbraud, sur la commune de Saint-Germain-Beaupré, où l’on peut visiter son atelier en été.
Prenez une pose de fraicheur et de couleurs.
Ouvert tous les jours de 15h à 19h, de Juillet à Août. Hors saison sur rendez-vous. .
Saint-Germain-Beaupré 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 81 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition de peinture de René Esposito
L’événement Exposition de peinture de René Esposito Saint-Germain-Beaupré a été mis à jour le 2026-04-21 par Creuse Tourisme