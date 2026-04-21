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Exposition de peinture de René Esposito Saint-Germain-Beaupré

Exposition de peinture de René Esposito Saint-Germain-Beaupré

Exposition de peinture de René Esposito Saint-Germain-Beaupré samedi 11 juillet 2026.

Ville : 23160 Saint-Germain-Beaupré

Département : Creuse

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Saint-Germain-Beaupré

Exposition de peinture de René Esposito

Saint-Germain-Beaupré Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :
2026-07-11

René ESPOSITO, peintre contemporain figuratif (coloriste), vit en Creuse depuis 1981 à la Maisonbraud, sur la commune de Saint-Germain-Beaupré, où l’on peut visiter son atelier en été.
Prenez une pose de fraicheur et de couleurs.
Ouvert tous les jours de 15h à 19h, de Juillet à Août. Hors saison sur rendez-vous.   .

Saint-Germain-Beaupré 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 81 19 

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English : Exposition de peinture de René Esposito

L’événement Exposition de peinture de René Esposito Saint-Germain-Beaupré a été mis à jour le 2026-04-21 par Creuse Tourisme

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