Exposition de peinture et dessin : La Fragilité de la Terre et la Mer, Maison Parazols – Galerie de la Cabrerisse, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse

Informations pratiques

Exposition de peinture et dessin : La Fragilité de la Terre et la Mer 19 et 20 septembre Maison Parazols – Galerie de la Cabrerisse Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Fragilité de la Terre et la Mer

Peinture et dessin d’Anna Camille

Anna Camille, artiste peintre et dessinatrice, témoigne de la fragilité de notre patrimoine avec une série de dessins sur le paysage des Corbières après l’incendie qui a entouré le village en août 2025.

Anna Camille poursuit son exposition avec des tableaux et dessins sur la mer. « On parle de l’horizon comme s’il n’y en avait qu’un existant ». La mer qui a un tel impact sur notre environnement est en train de changer. Quel sera le futur chez nous?

Exposition de tableaux à l’huile et dessins à l’encre et au fusain dans un petit château de 1854.

Maison Parazols – Galerie de la Cabrerisse 15 avenue de Narbonne, 11220 Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse 11220 Aude Occitanie 07 50 23 41 51 http://galeriedelacabrerisse.com https://www.facebook.com/galeriedelacabrerisse La maison Parazols impressionne par son architecture majestueuse, comme une véritable forteresse. Cet édifice historique, dont la construction a commencé en 1853, n’a été terminé que 31 années plus tard, en 1884. C’est en effet une véritable prouesse architecturale, avec 5 étages, une tour d’angle et plus de 60 fenêtres.

Restaurée dans le respect du style de l’époque, cette vaste demeure abrite depuis 6 ans une galerie d’art au rez-de-chaussée. Le cachet spécial du lieu fait un bel écrin pour les 5 expositions qui présentent chaque année un choix d’artistes peintres et de sculpteurs internationaux d’une grande qualité. Parking derrière la mairie, à 100 m.

La Fragilité de la Terre et la Mer

©JEANNE FABRE