Informations pratiques

Granville

Exposition de peinture

26 Rue Saint-Sauveur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-01 10:00:00

fin : 2026-09-30 13:00:00

Date(s) :

2026-09-01

Salon ouvert, pour la découverte les oeuvres d’un peintre granvillais autodidacte.

De 10h à 13h et de 15h à 19h30. .

26 Rue Saint-Sauveur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 31 89 80 54 bipage@free.fr

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English : Exposition de peinture

L’événement Exposition de peinture Granville a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Granville Terre et Mer