AGENDA · Granville
Exposition de peinture Granville
mardi 1 septembre 2026 · Granville
Informations pratiques
Granville
Exposition de peinture
26 Rue Saint-Sauveur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-01 10:00:00
fin : 2026-09-30 13:00:00
Date(s) :
2026-09-01
Salon ouvert, pour la découverte les oeuvres d’un peintre granvillais autodidacte.
De 10h à 13h et de 15h à 19h30. .
26 Rue Saint-Sauveur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 31 89 80 54 bipage@free.fr
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English : Exposition de peinture
L’événement Exposition de peinture Granville a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Granville Terre et Mer
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