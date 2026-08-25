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AGENDA · Granville

Exposition de peinture Granville

mardi 1 septembre 2026 · Granville

Exposition de peinture Granville

Informations pratiques

Début
mardi 1 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
26 Rue Saint-Sauveur
Ville
50400 Granville
Département
Manche
Tarif

Granville

Exposition de peinture

26 Rue Saint-Sauveur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-01 10:00:00
fin : 2026-09-30 13:00:00

Date(s) :
2026-09-01

Salon ouvert, pour la découverte les oeuvres d’un peintre granvillais autodidacte.
De 10h à 13h et de 15h à 19h30.   .

26 Rue Saint-Sauveur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 31 89 80 54  bipage@free.fr

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English : Exposition de peinture

L’événement Exposition de peinture Granville a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Granville Terre et Mer

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