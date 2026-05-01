Exposition de peinture Patrick Viette Saint-Germain-des-Grois
Exposition de peinture Patrick Viette Saint-Germain-des-Grois samedi 30 mai 2026.
Saint-Germain-des-Grois
Exposition de peinture Patrick Viette
Saint-Germain-des-Grois Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Exposition des œuvres de Patrick Viette à la salle des fêtes de Saint-Germain-des-Grois.
Autodidacte et spécialiste en peinture décorative, il a réalisé des décors dans de nombreux lieux prestigieux à travers le monde, parmi lesquels l’opéra de Hanoï, le Georges V ou l’Hôtel de Matignon.
Son univers pictural, à la fois onirique et introspectif, convoque des paysages dépouillés, parfois énigmatiques, et explore les contrastes entre lumière et obscurité. Son travail invite chacun à un voyage intérieur, entre souvenirs, sensations et imaginaires.
Une organisation de Saint-Germain-des-Grois Patrimoine. .
Saint-Germain-des-Grois 61110 Orne Normandie +33 2 33 73 71 94
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English : Exposition de peinture Patrick Viette
L’événement Exposition de peinture Patrick Viette Saint-Germain-des-Grois a été mis à jour le 2026-05-22 par OT CdC Coeur du Perche