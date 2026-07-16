Exposition de peinture Sandrine Neuray Orthevielle
lundi 7 septembre 2026 · Orthevielle
Informations pratiques
Orthevielle
Exposition de peinture Sandrine Neuray
10 Place de Montgaillard Orthevielle Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-07
fin : 2026-12-15
Date(s) :
2026-09-07
Exposition de peinture de l’artiste Sandrine Neuray
Gratuit, aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Exposition de peinture de l’artiste Sandrine Neuray
Gratuit, aux horaires d’ouverture de la médiathèque .
10 Place de Montgaillard Orthevielle 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 00 87 mediatheque@orthevielle.fr
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English : Exposition de peinture Sandrine Neuray
Painting Exhibition by Artist Sandrine Neuray
Free admission during the library’s hours of operation
L’événement Exposition de peinture Sandrine Neuray Orthevielle a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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