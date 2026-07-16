Informations pratiques

Orthevielle

Exposition de peinture Sandrine Neuray

10 Place de Montgaillard Orthevielle Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-07

fin : 2026-12-15

Date(s) :

2026-09-07

Exposition de peinture de l’artiste Sandrine Neuray

Gratuit, aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Exposition de peinture de l’artiste Sandrine Neuray

Gratuit, aux horaires d’ouverture de la médiathèque .

10 Place de Montgaillard Orthevielle 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 00 87 mediatheque@orthevielle.fr

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English : Exposition de peinture Sandrine Neuray

Painting Exhibition by Artist Sandrine Neuray

Free admission during the library’s hours of operation

L’événement Exposition de peinture Sandrine Neuray Orthevielle a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans