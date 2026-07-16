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AGENDA · Orthevielle

Exposition de peinture Sandrine Neuray Orthevielle

lundi 7 septembre 2026 · Orthevielle

Exposition de peinture Sandrine Neuray Orthevielle

Informations pratiques

Début
lundi 7 septembre 2026
Fin
mardi 15 décembre 2026
Adresse
10 Place de Montgaillard
Ville
40300 Orthevielle
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Orthevielle

Exposition de peinture Sandrine Neuray

10 Place de Montgaillard Orthevielle Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-07
fin : 2026-12-15

Date(s) :
2026-09-07

Exposition de peinture de l’artiste Sandrine Neuray
Gratuit, aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Exposition de peinture de l’artiste Sandrine Neuray
Gratuit, aux horaires d’ouverture de la médiathèque   .

10 Place de Montgaillard Orthevielle 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 00 87  mediatheque@orthevielle.fr

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English : Exposition de peinture Sandrine Neuray

Painting Exhibition by Artist Sandrine Neuray
Free admission during the library’s hours of operation

L’événement Exposition de peinture Sandrine Neuray Orthevielle a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

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