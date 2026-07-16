Spectacle La catcheuse et le danseur Orthevielle
samedi 3 octobre 2026 · Orthevielle
Informations pratiques
Orthevielle
Spectacle La catcheuse et le danseur
10 Place de Montgaillard Orthevielle Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 16:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
C’est l’histoire de Bonnie qui rêve de devenir pirate, catcheuse ou fleuriste. Elle rencontre Kim qui sera danseur, peintre ou cuisinier.
Ensemble, ils sont prêts à tout pour qu’on ne se moque plus jamais d’eux. Un spectacle mêlant théâtre chant et danse sur le thème
à partir de 3 ans
Gratuit
C’est l’histoire de Bonnie qui habite route de l’inconnu et qui rêve de devenir pirate, catcheuse ou fleuriste. Elle rencontre Kim qui sera danseur, peintre ou cuisinier.
Ensemble, ils sont prêts à tout pour qu’on ne se moque plus jamais d’eux. Un spectacle mêlant théâtre chant et danse sur le thème de l’égalité des filles et des garçons et des droits des enfants.
À partir de 3 ans
Gratuit, sur réservation .
10 Place de Montgaillard Orthevielle 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 00 87 mediatheque@orthevielle.fr
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English : Spectacle La catcheuse et le danseur
This is the story of Bonnie, who dreams of becoming a pirate, a professional wrestler, or a florist. She meets Kim, who wants to be a dancer, a painter, or a chef.
Together, they’re ready to do whatever it takes to make sure no one ever makes fun of them again. A show combining theater, song, and dance on the theme of
Ages 3 and up
Free
L’événement Spectacle La catcheuse et le danseur Orthevielle a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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