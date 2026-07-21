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AGENDA · Antichan-de-Frontignes

EXPOSITION DE PEINTURES Village Antichan-de-Frontignes

dimanche 2 août 2026 · Village · Antichan-de-Frontignes

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Village
Adresse
SALLE DE LA MAIRIE
Ville
31510 Antichan-de-Frontignes
Département
Haute-Garonne
Tarif

Antichan-de-Frontignes

EXPOSITION DE PEINTURES

Village SALLE DE LA MAIRIE Antichan-de-Frontignes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 15:00:00
fin : 2026-08-19 19:00:00

Date(s) :
2026-08-02

La traditionnelle exposition artistique de photos et de peintures.
Une très belle exposition ouverte tous les jours.   .

Village SALLE DE LA MAIRIE Antichan-de-Frontignes 31510 Haute-Garonne Occitanie   bernard.dumail@wanadoo.fr

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English :

The traditional art exhibition of photos and paintings.

L’événement EXPOSITION DE PEINTURES Antichan-de-Frontignes a été mis à jour le 2026-07-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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