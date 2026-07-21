EXPOSITION DE PEINTURES Village Antichan-de-Frontignes
dimanche 2 août 2026 · Village · Antichan-de-Frontignes
Informations pratiques
Antichan-de-Frontignes
EXPOSITION DE PEINTURES
Village SALLE DE LA MAIRIE Antichan-de-Frontignes Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 15:00:00
fin : 2026-08-19 19:00:00
Date(s) :
2026-08-02
La traditionnelle exposition artistique de photos et de peintures.
Une très belle exposition ouverte tous les jours. .
Village SALLE DE LA MAIRIE Antichan-de-Frontignes 31510 Haute-Garonne Occitanie bernard.dumail@wanadoo.fr
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English :
The traditional art exhibition of photos and paintings.
L’événement EXPOSITION DE PEINTURES Antichan-de-Frontignes a été mis à jour le 2026-07-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE