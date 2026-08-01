Exposition de peintures au Musée Gertrude Schoen 2026 Musée Gertrude Schoen Laroque-Timbaut
vendredi 7 août 2026 · Musée Gertrude Schoen · Laroque-Timbaut
Informations pratiques
Laroque-Timbaut
Exposition de peintures au Musée Gertrude Schoen 2026
Musée Gertrude Schoen 9 Place de la Halle Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 15:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Venez assister à l’exposition des oeuvres colorées et poétiques d’Annie Escarguel, Lydie Meunier et Chantal Peyré pour une vraie promenade estivale qui fait du bien ! .
Musée Gertrude Schoen 9 Place de la Halle Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 02 34 51 flinaflowers@orange.fr
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English : Exposition de peintures au Musée Gertrude Schoen 2026
L’événement Exposition de peintures au Musée Gertrude Schoen 2026 Laroque-Timbaut a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Vallée du Lot et Garonne