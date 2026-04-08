Exposition de peintures Bizantum Variabilis Musée Jeanne d’Albret Orthez

Orthez

Exposition de peintures Bizantum Variabilis

Musée Jeanne d’Albret 37 rue Bourg Vieux Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-04-24

Exposition d’icônes abstraites de l’artiste Jean-Rodolphe Loth.

La démarche de Jean-Rodolphe Loth explore les voies de l’abstraction et interroge la place des images dans notre culture, une question devenue particulièrement sensible au moment de la Réforme. .

Musée Jeanne d’Albret 37 rue Bourg Vieux Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 14 03

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English : Exposition de peintures Bizantum Variabilis

L’événement Exposition de peintures Bizantum Variabilis Orthez a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Coeur de Béarn