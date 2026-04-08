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Exposition de peintures Bizantum Variabilis Musée Jeanne d’Albret Orthez

Exposition de peintures Bizantum Variabilis Musée Jeanne d’Albret Orthez

Exposition de peintures Bizantum Variabilis Musée Jeanne d’Albret Orthez vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Musée Jeanne d'Albret

Adresse : 37 rue Bourg Vieux

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-24T

Fin : 2026-05-26T

Tarif :

Orthez

Exposition de peintures Bizantum Variabilis

Musée Jeanne d’Albret 37 rue Bourg Vieux Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-05-26

Date(s) :
2026-04-24

Exposition d’icônes abstraites de l’artiste Jean-Rodolphe Loth.
La démarche de Jean-Rodolphe Loth explore les voies de l’abstraction et interroge la place des images dans notre culture, une question devenue particulièrement sensible au moment de la Réforme.   .

Musée Jeanne d’Albret 37 rue Bourg Vieux Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 14 03 

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English : Exposition de peintures Bizantum Variabilis

L’événement Exposition de peintures Bizantum Variabilis Orthez a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Coeur de Béarn

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