Exposition de peintures Bizantum Variabilis Musée Jeanne d’Albret Orthez
Exposition de peintures Bizantum Variabilis Musée Jeanne d’Albret Orthez vendredi 24 avril 2026.
Orthez
Exposition de peintures Bizantum Variabilis
Musée Jeanne d’Albret 37 rue Bourg Vieux Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-04-24
Exposition d’icônes abstraites de l’artiste Jean-Rodolphe Loth.
La démarche de Jean-Rodolphe Loth explore les voies de l’abstraction et interroge la place des images dans notre culture, une question devenue particulièrement sensible au moment de la Réforme. .
Musée Jeanne d’Albret 37 rue Bourg Vieux Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 14 03
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English : Exposition de peintures Bizantum Variabilis
L’événement Exposition de peintures Bizantum Variabilis Orthez a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Coeur de Béarn
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