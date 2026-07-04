Exposition de peintures d’Anne Ragel au Musée Gertrude Schoen Place la Halle Laroque Timbaut Laroque-Timbaut

Informations pratiques

Laroque-Timbaut

Exposition de peintures d’Anne Ragel au Musée Gertrude Schoen

Place la Halle Laroque Timbaut Musée Gertrude Schoen, La Halle Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26

Découvrez l’exposition temporaire du Musée Gertrude Schoen, à Laroque-Timbaut. Profitez de votre visite pour admirer également les magnifiques sculptures de Gertrude Schoen.

L’artiste Anne Ragel sera présente sur place pour échanger avec vous et répondre à toutes vos questions sur son œuvre.

Un rendez-vous culturel à ne pas manquer ! .

Place la Halle Laroque Timbaut Musée Gertrude Schoen, La Halle Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 02 34 51 flinaflowers@orange.fr

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English : Exposition de peintures d’Anne Ragel au Musée Gertrude Schoen

L’événement Exposition de peintures d’Anne Ragel au Musée Gertrude Schoen Laroque-Timbaut a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Vallée du Lot et Garonne