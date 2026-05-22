Exposition de peintures de Frederik Mispelblom Peintures papillonnes Sainte-Marie-sur-Mer Pornic
Exposition de peintures de Frederik Mispelblom Peintures papillonnes Sainte-Marie-sur-Mer Pornic samedi 13 juin 2026.
Pornic
Exposition de peintures de Frederik Mispelblom Peintures papillonnes
Sainte-Marie-sur-Mer Maison du Chapitre Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:30:00
fin : 2026-06-15 18:30:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14 2026-06-15 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-22 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28
Exposition Peintures papillonnes de Frederik Mispelblom (en collaboration avec la Ville de Pornic)
Au programme
Laissez-vous emporter par l’univers captivant de l’artiste Frederik Mispelblom à travers son exposition inédite, Peintures papillonnes .
Cette proposition artistique unique vous invite à explorer un véritable voyage visuel, marquant une transition subtile et poétique du figuratif vers l’abstrait. L’artiste y déploie toute sa sensibilité à travers une grande diversité de techniques et de supports.
Ce que vous pourrez découvrir
Des peintures vibrantes aux couleurs et mouvements inspirés
Des dessins délicats révélant la finesse du trait
Des photographies capturant l’instant avec un regard singulier
Une déambulation artistique riche en émotions, idéale pour les amateurs d’art contemporain comme pour les curieux de passage. .
Sainte-Marie-sur-Mer Maison du Chapitre Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11
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English :
Exhibition: Peintures papillonnes by Frederik Mispelblom (in collaboration with the Ville de Pornic)
L’événement Exposition de peintures de Frederik Mispelblom Peintures papillonnes Pornic a été mis à jour le 2026-05-20 par I_OT Pornic
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