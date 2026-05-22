Exposition de peintures de Frederik Mispelblom Peintures papillonnes Sainte-Marie-sur-Mer Pornic

Pornic

Exposition de peintures de Frederik Mispelblom Peintures papillonnes

Sainte-Marie-sur-Mer Maison du Chapitre Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:30:00

fin : 2026-06-15 18:30:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14 2026-06-15 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-22 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28

Exposition Peintures papillonnes de Frederik Mispelblom (en collaboration avec la Ville de Pornic)

Au programme

Laissez-vous emporter par l’univers captivant de l’artiste Frederik Mispelblom à travers son exposition inédite, Peintures papillonnes .

Cette proposition artistique unique vous invite à explorer un véritable voyage visuel, marquant une transition subtile et poétique du figuratif vers l’abstrait. L’artiste y déploie toute sa sensibilité à travers une grande diversité de techniques et de supports.

Ce que vous pourrez découvrir

Des peintures vibrantes aux couleurs et mouvements inspirés

Des dessins délicats révélant la finesse du trait

Des photographies capturant l’instant avec un regard singulier

Une déambulation artistique riche en émotions, idéale pour les amateurs d’art contemporain comme pour les curieux de passage. .

Sainte-Marie-sur-Mer Maison du Chapitre Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11

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English :

Exhibition: Peintures papillonnes by Frederik Mispelblom (in collaboration with the Ville de Pornic)

L’événement Exposition de peintures de Frederik Mispelblom Peintures papillonnes Pornic a été mis à jour le 2026-05-20 par I_OT Pornic