Concert de Good times au bar Le Phare, Plage de la Source Pornic

Concert de Good times au bar Le Phare

Plage de la Source Bar Le Phare Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 19:00:00

fin : 2026-05-22 21:00:00

Date(s) :

2026-02-20 2026-05-22

Rendez-vous à la Thalasso de Pornic ! Soirée musique tous les vendredis au Bar Le Phare qui offre une magnifique vue sur l’océan et se prolonge à l’extérieur par un ponton.

C’est la rencontre des mélodies de Cédric et la voix groovy d’Amélie…. Techniquement autonome, le duo propose un répertoire varié reprenant les standards de la chanson française et internationale. .

Plage de la Source Bar Le Phare Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 68 16

English :

See you at the Thalasso de Pornic! Music evenings every Friday at Bar Le Phare, with its magnificent ocean views and outdoor pontoon.

