Exposition de peintures, dessins, photo-reportages et de sculptures Galerie de l’Office de Tourisme Clamecy
Exposition de peintures, dessins, photo-reportages et de sculptures Galerie de l’Office de Tourisme Clamecy jeudi 25 juin 2026.
Exposition de peintures, dessins, photo-reportages et de sculptures
Galerie de l’Office de Tourisme 7 Rue du Grand Marché Clamecy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 09:30:00
fin : 2026-06-26 16:00:00
Date(s) :
2026-06-25 2026-06-29
L’hôpital de jour de Clamecy expose les œuvres de ses résidents peintures, dessins, photo-reportages et de sculptures .
Galerie de l’Office de Tourisme 7 Rue du Grand Marché Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 02 51 accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr
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English : Exposition de peintures, dessins, photo-reportages et de sculptures
L’événement Exposition de peintures, dessins, photo-reportages et de sculptures Clamecy a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Clamecy Haut Nivernais