Exposition de peintures, dessins, photo-reportages et de sculptures

Galerie de l’Office de Tourisme 7 Rue du Grand Marché Clamecy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 09:30:00

fin : 2026-06-26 16:00:00

Date(s) :

2026-06-25 2026-06-29

L’hôpital de jour de Clamecy expose les œuvres de ses résidents peintures, dessins, photo-reportages et de sculptures .

Galerie de l’Office de Tourisme 7 Rue du Grand Marché Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 02 51 accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr

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English : Exposition de peintures, dessins, photo-reportages et de sculptures

L’événement Exposition de peintures, dessins, photo-reportages et de sculptures Clamecy a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Clamecy Haut Nivernais