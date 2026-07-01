Exposition de peintures D’ici et d’ailleurs Salle des expositions Hôpital-Camfrout

Informations pratiques

Hôpital-Camfrout

Exposition de peintures D’ici et d’ailleurs

Salle des expositions 1 Rue de la Mairie Hôpital-Camfrout Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 13:30:00

fin : 2026-08-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Native de Hanvec, Marie-Françoise Le Néen expose une quarantaine d’oeuvres figuratives et abstraites. Elle a commencé la peinture par le pastel sec il y a 18 ans en tant qu’autodidacte, et travaille depuis d’autres techniques artistiques.

Vous découvrirez dans cette exposition des paysages locaux, de l’art floral des paysages exotiques ainsi que d’autres réalisations. .

Salle des expositions 1 Rue de la Mairie Hôpital-Camfrout 29460 Finistère Bretagne +33 7 80 32 44 18

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English :

L’événement Exposition de peintures D’ici et d’ailleurs Hôpital-Camfrout a été mis à jour le 2026-07-18 par OT LANDERNEAU DAOULAS