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AGENDA · Hôpital-Camfrout

Exposition de peintures D’ici et d’ailleurs Salle des expositions Hôpital-Camfrout

vendredi 31 juillet 2026 · Salle des expositions · Hôpital-Camfrout

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Salle des expositions
Adresse
1 Rue de la Mairie
Ville
29460 Hôpital-Camfrout
Département
Finistère
Tarif

Hôpital-Camfrout

Exposition de peintures D’ici et d’ailleurs

Salle des expositions 1 Rue de la Mairie Hôpital-Camfrout Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 13:30:00
fin : 2026-08-12 18:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Native de Hanvec, Marie-Françoise Le Néen expose une quarantaine d’oeuvres figuratives et abstraites. Elle a commencé la peinture par le pastel sec il y a 18 ans en tant qu’autodidacte, et travaille depuis d’autres techniques artistiques.

Vous découvrirez dans cette exposition des paysages locaux, de l’art floral des paysages exotiques ainsi que d’autres réalisations.   .

Salle des expositions 1 Rue de la Mairie Hôpital-Camfrout 29460 Finistère Bretagne +33 7 80 32 44 18 

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English :

L’événement Exposition de peintures D’ici et d’ailleurs Hôpital-Camfrout a été mis à jour le 2026-07-18 par OT LANDERNEAU DAOULAS

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