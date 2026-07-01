Exposition de peintures D’ici et d’ailleurs Salle des expositions Hôpital-Camfrout
vendredi 31 juillet 2026 · Salle des expositions · Hôpital-Camfrout
Informations pratiques
Hôpital-Camfrout
Exposition de peintures D’ici et d’ailleurs
Salle des expositions 1 Rue de la Mairie Hôpital-Camfrout Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 13:30:00
fin : 2026-08-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Native de Hanvec, Marie-Françoise Le Néen expose une quarantaine d’oeuvres figuratives et abstraites. Elle a commencé la peinture par le pastel sec il y a 18 ans en tant qu’autodidacte, et travaille depuis d’autres techniques artistiques.
Vous découvrirez dans cette exposition des paysages locaux, de l’art floral des paysages exotiques ainsi que d’autres réalisations. .
Salle des expositions 1 Rue de la Mairie Hôpital-Camfrout 29460 Finistère Bretagne +33 7 80 32 44 18
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English :
L’événement Exposition de peintures D’ici et d’ailleurs Hôpital-Camfrout a été mis à jour le 2026-07-18 par OT LANDERNEAU DAOULAS