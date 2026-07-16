Exposition de peintures, Église Saint-Pierre, Saint-Pierre-du-Val

Informations pratiques

Exposition de peintures 18 – 20 septembre Église Saint-Pierre Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’exposition de peinture de l’artisite locale Varvara Bracho. Cette artiste locale possède sa galerie à Honfleur et son atelier dans la commune de Saint-Pierre-du-Val. L’exposition est visitable à l’église Saint-Pierre de la commune de Saint-Pierre-du-Val du 18 au 20 septembre de 9h à 18h.

Varvara Bracho est une peintre née à Moscou en 1971 qui vit et travaille actuellement en France. Elle réalise des peintures à l’huile expressives, principalement axées sur le portrait, capturant des moments intimes et la personnalité unique de ses sujets grâce à des couleurs vives et un coup de pinceau assuré. Sa pratique artistique se caractérise par des coups de pinceau dynamiques et visibles qui apportent de la texture et de la vie à ses compositions.

Bracho a suivi une formation classique à l’École des arts Tomsky, puis a obtenu un master en beaux-arts à l’Académie des beaux-arts Surikov de Moscou. Au cours de sa carrière, elle a exposé ses œuvres à l’international, notamment en Russie, en Angleterre et en France, ce qui situe sa pratique dans un contexte culturel diversifié.

Ses peintures mettent souvent en scène des personnages rendus avec chaleur et immédiateté, sur des fonds richement décorés ou impressionnistes. À travers son utilisation de l’huile sur toile, elle explore les interactions entre la lumière, la couleur et la texture pour transmettre la présence émotionnelle de ses sujets. Le travail de Bracho reflète un engagement constant envers les techniques de peinture traditionnelles tout en conservant une sensibilité contemporaine.

Église Saint-Pierre 127 Le Val, 27210 Saint-Pierre-du-Val Saint-Pierre-du-Val 27210 Eure Normandie

Découvrez l’exposition de peinture de l’artisite locale Varvara Bracho. Cette artiste locale possède sa galerie à Honfleur et son atelier dans la commune de Saint-Pierre-du-Val. L’exposition est à de…

©Varvara Bracho