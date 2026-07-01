Visite libre de l’église, Église Saint-Pierre, Saint-Pierre-du-Val

Informations pratiques

Visite libre de l’église 18 – 20 septembre Église Saint-Pierre Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La commune de Saint-Pierre-du-Val vous invite à découvrir en visite libre du vendredi 18 au dimanche 20 septembre, l’église Saint-Pierre de 9h à 18h.

L’église Saint-Pierre se trouve dans la vallée verdoyante de la Vilaine, de l’ancienne commune de Saint-Pierre du Chastel et de Notre-Dame-du-Val. Elle est caractéristique, de part les matériaux utilisés pour l’édifier (le silex et moellons de calcaire). Elle se compose d’une nef et d’un choeur rectangulaire du XIIème siècle soutenu par des contreforts à plusieurs glacis. Devant, une tour carrée, faisant à demi-saillie, est percée de meurtière et surplombé par un petit clocher en charpente du XVIIème siècle.

Église Saint-Pierre 127 Le Val, 27210 Saint-Pierre-du-Val Saint-Pierre-du-Val 27210 Eure Normandie

La commune de Saint-Pierre-du-Val vous invite à découvrir en visite libre du vendredi 18 au dimanche 20 septembre, l’église Saint-Pierre de 9h à 18h.

©Office de Tourisme Communautaire de Honfleur