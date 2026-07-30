AGENDA · Bias
Exposition de peintures et de photographies Bias
samedi 15 août 2026 · Bias
Informations pratiques
Bias
Exposition de peintures et de photographies
AIRIAL DE BIAS CENTRE BIAS Bias Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 16:00:00
fin : 2026-08-30 19:30:00
Date(s) :
2026-08-15
Exposition tous les jours de 16/19h30, + le dimanche 10/12h (jour de marché) et le vendredi 19/22h .
AIRIAL DE BIAS CENTRE BIAS Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 57 21 50 cdmartins@outlook.fr
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English : Exposition de peintures et de photographies
L’événement Exposition de peintures et de photographies Bias a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Mimizan
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