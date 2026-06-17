Projection Ballet Le Songe d’une nuit d’été Micro-Folie Bias Bias

Bias

Projection Ballet Le Songe d’une nuit d’été

Micro-Folie Bias 10 avenue Serge Dubois Bias Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:00:00

fin : 2026-07-30 22:45:00

Date(s) :

2026-07-30

Une nuit féerique vous attend plongez dans l’univers envoûtant de Shakespeare, où la danse transcende le rêve. Laissez-vous emporter par la magie d’une œuvre intemporelle !

Durée 1h45, sans entracte. Réservation par téléphone. .

Micro-Folie Bias 10 avenue Serge Dubois Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 18 96 01 culture.microfolie@mairie-de-bias.fr

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English : Projection Ballet Le Songe d’une nuit d’été

L’événement Projection Ballet Le Songe d’une nuit d’été Bias a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Vallée du Lot et Garonne