Projection Ballet Le Songe d’une nuit d’été Micro-Folie Bias Bias
Projection Ballet Le Songe d’une nuit d’été Micro-Folie Bias Bias jeudi 30 juillet 2026.
Bias
Projection Ballet Le Songe d’une nuit d’été
Micro-Folie Bias 10 avenue Serge Dubois Bias Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:00:00
fin : 2026-07-30 22:45:00
Date(s) :
2026-07-30
Une nuit féerique vous attend plongez dans l’univers envoûtant de Shakespeare, où la danse transcende le rêve. Laissez-vous emporter par la magie d’une œuvre intemporelle !
Durée 1h45, sans entracte. Réservation par téléphone. .
Micro-Folie Bias 10 avenue Serge Dubois Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 18 96 01 culture.microfolie@mairie-de-bias.fr
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English : Projection Ballet Le Songe d’une nuit d’été
L’événement Projection Ballet Le Songe d’une nuit d’été Bias a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Vallée du Lot et Garonne
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