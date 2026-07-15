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AGENDA · Bias

Concert ensemble vocal PASEOS Église Notre Dame Bias

mardi 21 juillet 2026 · Église Notre Dame · Bias

Concert ensemble vocal PASEOS Église Notre Dame Bias

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Église Notre Dame
Adresse
Rue de Brondeau
Ville
47300 Bias
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit

Bias

Concert ensemble vocal PASEOS

Église Notre Dame Rue de Brondeau Bias Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-07-21 19:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Concert vocal à capella classique.
Concert vocal à capella classique.   .

Église Notre Dame Rue de Brondeau Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 35 15 33  claire.privetrouvat@sfr.fr

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English : Concert ensemble vocal PASEOS

Classical a cappella vocal concert.

L’événement Concert ensemble vocal PASEOS Bias a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Vallée du Lot et Garonne

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