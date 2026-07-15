Concert ensemble vocal PASEOS Église Notre Dame Bias

Informations pratiques

Bias

Concert ensemble vocal PASEOS

Église Notre Dame Rue de Brondeau Bias Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:00:00

fin : 2026-07-21 19:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Concert vocal à capella classique.

Concert vocal à capella classique. .

Église Notre Dame Rue de Brondeau Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 35 15 33 claire.privetrouvat@sfr.fr

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English : Concert ensemble vocal PASEOS

Classical a cappella vocal concert.

L’événement Concert ensemble vocal PASEOS Bias a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Vallée du Lot et Garonne