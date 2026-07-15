Concert ensemble vocal PASEOS Église Notre Dame Bias
mardi 21 juillet 2026 · Église Notre Dame · Bias
Informations pratiques
Bias
Concert ensemble vocal PASEOS
Église Notre Dame Rue de Brondeau Bias Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-07-21 19:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Concert vocal à capella classique.
Concert vocal à capella classique. .
Église Notre Dame Rue de Brondeau Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 35 15 33 claire.privetrouvat@sfr.fr
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English : Concert ensemble vocal PASEOS
Classical a cappella vocal concert.
L’événement Concert ensemble vocal PASEOS Bias a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Vallée du Lot et Garonne
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