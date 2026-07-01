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AGENDA · Bias

Les artistes de Bias Bias

samedi 18 juillet 2026 · Bias

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Place du village Maison de l’Airial
Ville
40170 Bias
Département
Landes
Tarif

Bias

Les artistes de Bias

Place du village Maison de l’Airial Bias Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 16:00:00
fin : 2026-07-31 19:30:00

Date(s) :
2026-07-18

Expostion de peintures et de photographies
16/19h30 plus le dimanche 10/12h pendant le marché
et le vendredi uniquement de 19/22h, marché artisanal et artistique   .

Place du village Maison de l’Airial Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 57 21 50  cdmartins@outlook.fr

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English :

L’événement Les artistes de Bias Bias a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Mimizan

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