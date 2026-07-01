AGENDA · Bias
Les artistes de Bias Bias
samedi 18 juillet 2026 · Bias
Informations pratiques
Bias
Les artistes de Bias
Place du village Maison de l’Airial Bias Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 16:00:00
fin : 2026-07-31 19:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Expostion de peintures et de photographies
16/19h30 plus le dimanche 10/12h pendant le marché
et le vendredi uniquement de 19/22h, marché artisanal et artistique .
Place du village Maison de l’Airial Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 57 21 50 cdmartins@outlook.fr
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English :
L’événement Les artistes de Bias Bias a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Mimizan
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