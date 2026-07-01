Informations pratiques

Bias

La nuit des braséros !

Bodega du Comité Bias Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10 22:00:00

Date(s) :

2026-07-10

La nuit des braseros !

•

Magret

Cœurs de canard

Chipolatas

Frites maison

Fromage

Tartes aux pommes .

Bodega du Comité Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 24 15 44 comitedebias@gmail.com

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English : La nuit des braséros !

L’événement La nuit des braséros ! Bias a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Mimizan