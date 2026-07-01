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AGENDA · Bias

La nuit des braséros ! Bias

vendredi 10 juillet 2026 · Bias

La nuit des braséros ! Bias

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Bodega du Comité
Ville
40170 Bias
Département
Landes
Tarif

Bias

La nuit des braséros !

Bodega du Comité Bias Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10 22:00:00

Date(s) :
2026-07-10

La nuit des braseros !

Magret
Cœurs de canard
Chipolatas
Frites maison
Fromage
Tartes aux pommes   .

Bodega du Comité Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 24 15 44  comitedebias@gmail.com

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English : La nuit des braséros !

L’événement La nuit des braséros ! Bias a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Mimizan

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