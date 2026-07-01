AGENDA · Bias
La nuit des braséros ! Bias
vendredi 10 juillet 2026 · Bias
Informations pratiques
Bias
La nuit des braséros !
Bodega du Comité Bias Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10 22:00:00
Date(s) :
2026-07-10
La nuit des braseros !
•
Magret
Cœurs de canard
Chipolatas
Frites maison
Fromage
Tartes aux pommes .
Bodega du Comité Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 24 15 44 comitedebias@gmail.com
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English : La nuit des braséros !
L’événement La nuit des braséros ! Bias a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Mimizan
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